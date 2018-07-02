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З "Газпрому" на користь
України вже стягнуто понад 100...

З "Газпрому" на користь України вже стягнуто понад 100...
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:16

З "Газпрому" на користь України вже стягнуто понад 100...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

Дивися повний текст З "Газпрому" на користь України вже стягнуто понад 100 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:17

А что разве Газпром гривны нам должел? Меньше 4 млн.$ смешно! За пол года 4 млн.$, да... такими темпами лет через 100 всё вернём. Ну и как всегда после такой победы осталось добавить: Слава Украине!
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:23

  Cactus написав:А что разве Газпром гривны нам должел? Меньше 4 млн.$ смешно! За пол года 4 млн.$, да... такими темпами лет через 100 всё вернём. Ну и как всегда после такой победы осталось добавить: Слава Украине!

Премии получили же. Зачем взыскивать?
link654
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:41

Re: З "Газпрому" на користь України вже стягнуто понад 100..

Взыскали $4 млн., премий выдали на $46 млн.
Итого государство Украина пока в минусе на $42 млн. от деятельности Нафтогаза по этой теме.
valme
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:19

  valme написав:Взыскали $4 млн., премий выдали на $46 млн. Итого государство Украина пока в минусе на $42 млн. от деятельности Нафтогаза по этой теме.

Минус гораздо больше!

Это ведь не первая премия за "победу" над Газпромом, а вторая. Первая была "скромнее" - всего то 5 млн долларов.

Еще не менее 3 миллионов долларов было потрачено на юридические услуги третьей стороне.

И еще не забывайте о 200 млн кубометров газа, купленных Нефтегазом вначале марта на спотовом рынке по 400-750 долларов за 1000 кубов, когда "проиграший" Газпром прикручил "победившему" Нефтегазу вентиль. На этих закупках Украина потеряла порядка 70 млн долларов.

Итого, в матче Воры против Украины счет не 42:0, а где-то 120:0.

To be continued... Посмотрим, во сколько еще "профессиональные менеджеры" Нефтегаза станут украинским налогоплательщикам.

PS: а как оценить ущерб от предоставления "европейскими партнерами" разрешения Газпрому на строительство Северного потока 2? А я напомню, что произошло это строго после мартовского конфликта Газпрома и Нефтегаза, когда европейцы убедились в абсолютной импотентности последнего...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:15

Re: З "Газпрому" на користь України вже стягнуто понад 100..

АМКУ оштрафовал Газпром за то, что качает газ по ГТС один, монопольно. Но Газпром занимает меньше половины мощности ГТС. Не пойму в чём здесь нарушение антимонопольного законодательства. Или есть желающие прокачивать газ кроме Газпрома.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:58

  Cactus написав:А что разве Газпром гривны нам должел? Меньше 4 млн.$ смешно!

Просто 100млн гривен звучит вроде как более переможно, чем 4млн долларов :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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