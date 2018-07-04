Про це йдеться в онлайн-опитуванні.
Дивися повний текст Більшість українців вважає трудову міграцію катастрофою для країни - опитування.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 09:23
Більшість українців вважає трудову міграцію катастрофою...
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Дивися повний текст Більшість українців вважає трудову міграцію катастрофою для країни - опитування.
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:24
Мазохисты какие-то эти респонденты. Хотят сидеть у себя дома с кредитом? А зарплату конкурирующую с европейской не хотят?
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