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Більшість українців вважає
трудову міграцію катастрофою...

Більшість українців вважає трудову міграцію катастрофою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:23

Більшість українців вважає трудову міграцію катастрофою...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в онлайн-опитуванні.

Дивися повний текст Більшість українців вважає трудову міграцію катастрофою для країни - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:24

Мазохисты какие-то эти респонденты. Хотят сидеть у себя дома с кредитом? А зарплату конкурирующую с европейской не хотят?
heavensfeel
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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