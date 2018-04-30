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У Молдові заборонять
одноразовий пластиковий посуд

У Молдові заборонять одноразовий пластиковий посуд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:35

У Молдові заборонять одноразовий пластиковий посуд

Пропонуємо до обговорення:
Керівництво Молдови планує заборонити одноразовий пластиковий посуд: тарілки, стакани, столові прилади і палички.

Дивися повний текст У Молдові заборонять одноразовий пластиковий посуд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:35

пластик, который раскладывается 400 лет

Ну, во-перых, не раскладывается, а разлагается, а, во-вторых, у цыган тарелки в палец толщиной?
В Европу через жony!
summacut
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