Керівництво Молдови планує заборонити одноразовий пластиковий посуд: тарілки, стакани, столові прилади і палички.
Дивися повний текст У Молдові заборонять одноразовий пластиковий посуд.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 09:35
У Молдові заборонять одноразовий пластиковий посуд
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Дивися повний текст У Молдові заборонять одноразовий пластиковий посуд.
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:35
Ну, во-перых, не раскладывается, а разлагается, а, во-вторых, у цыган тарелки в палец толщиной?
В Европу через жony!
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