Банки, що спеціалізуються на обслуговуванні та кредитуванні фізосіб, більш стійкі і ліквідні.
Дивися повний текст Кожен третій банк незабаром може зіткнутися з необхідністю підвищення капіталу, - експерт.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 09:57
Кожен третій банк незабаром може зіткнутися з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кожен третій банк незабаром може зіткнутися з необхідністю підвищення капіталу, - експерт.
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:57
У банка Форфард банкрот хозяин в РФ -Русский Стандарт. И пусть он сначало заведет капитал в Форвард. А Русский Стандарт -не может обслужить два субординированных выпуска облигаций банка «Русский Стандарт» на сумму в 451 млн.дол. и уже почти год не платит купонный доход по нему....
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