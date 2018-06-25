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Кожен третій банк незабаром
може зіткнутися з...

Кожен третій банк незабаром може зіткнутися з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:57

Кожен третій банк незабаром може зіткнутися з...

Пропонуємо до обговорення:
Банки, що спеціалізуються на обслуговуванні та кредитуванні фізосіб, більш стійкі і ліквідні.

Дивися повний текст Кожен третій банк незабаром може зіткнутися з необхідністю підвищення капіталу, - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:57

У банка Форфард банкрот хозяин в РФ -Русский Стандарт. И пусть он сначало заведет капитал в Форвард. А Русский Стандарт -не может обслужить два субординированных выпуска облигаций банка «Русский Стандарт» на сумму в 451 млн.дол. и уже почти год не платит купонный доход по нему....
laa1999
 
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