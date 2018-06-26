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Стало відомо, як Янукович
спустошив казну перед втечею

Стало відомо, як Янукович спустошив казну перед втечею
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:30

Стало відомо, як Янукович спустошив казну перед втечею

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав в середу на зустрічі президента Петра Порошенка з представниками бізнесу.

Дивися повний текст Стало відомо, як Янукович спустошив казну перед втечею.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:30

Как опустошил не раскрыто.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:32

Этим еще будет прикрываться не одно поколение руководителей. А лучше сразу дать данные начиная с 1991г, кто и на сколько опустошил казну. Народ сравнит.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:33

Януковича уже 4.5 года как нет, а кто-то все ворует и ворует по его поручению...

Так, просто сухие цифры. Размер Государственного бюджета Украины по годам (расходы, в млрд "баксов"):
2010 - 38,
2011 - 42,
2012 - 49,
2013 - 50,
2014 - 31,
2015 - 22,
2016 - 26,
2017 - 31
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:37

А уже стало известно как Порошенко опустошит казну перед побегом? :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:47

Нет виновных-нет и "кражи"- пустозвон. Напомню- "Генеральная прокуратура Украины ходатайствует об освобождении от уголовной ответственности экс-министра финансов Юрия Колобова."
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:48

Re: невідомо

  Вкладчик1234 написав:известно как Порошенко опустошит казну перед побегом?

Еще неизвестно успеет ли убежать..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:16

Процесс уже идёт... деньги уже вывыезены в Швейцарию ...
anton_gms
 
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