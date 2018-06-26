Про це він сказав в середу на зустрічі президента Петра Порошенка з представниками бізнесу.
Дивися повний текст Стало відомо, як Янукович спустошив казну перед втечею.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 10:30
Стало відомо, як Янукович спустошив казну перед втечею
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, як Янукович спустошив казну перед втечею.
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:32
Этим еще будет прикрываться не одно поколение руководителей. А лучше сразу дать данные начиная с 1991г, кто и на сколько опустошил казну. Народ сравнит.
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:33
Януковича уже 4.5 года как нет, а кто-то все ворует и ворует по его поручению...
Так, просто сухие цифры. Размер Государственного бюджета Украины по годам (расходы, в млрд "баксов"):
2010 - 38,
2011 - 42,
2012 - 49,
2013 - 50,
2014 - 31,
2015 - 22,
2016 - 26,
2017 - 31
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:37
А уже стало известно как Порошенко опустошит казну перед побегом?
Всё IMHO
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:47
Нет виновных-нет и "кражи"- пустозвон. Напомню- "Генеральная прокуратура Украины ходатайствует об освобождении от уголовной ответственности экс-министра финансов Юрия Колобова."
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:48
Re: невідомо
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