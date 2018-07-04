Замість єдиного тарифу на всю країну з'являться десятки пропозицій - з різними умовами і цінами.
Дивися повний текст На українців чекають нові тарифи на електроенергію.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 10:31
На українців чекають нові тарифи на електроенергію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На українців чекають нові тарифи на електроенергію.
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:38
Все сведется к единому тарифу для всех и скидках от него в зависимости от обьема потребления. Льгот для неимущих больше не будет. Больше потребляешь - меньше платишь.
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:49
..если государство самоустранится (как ВСЕГДА и было в подобных ситуациях!!) от регулирования цены (не админ.ресурсом, но ПРЕДЛОЖЕНИЕМ устоявшейся цены на товар//услугу!!) до ФАКТИЧЕСКОГО рыночного регулирования цен на рынке и ВОЗНИКНОВЕНИЯ рынка как такового, - это будет просто Ж...ПА!! для БОЛЬШИНСТВА потребителей - треть//половина страны окажется без электрики!!!
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:52
Re: тарифи
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