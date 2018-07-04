RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На українців чекають нові
тарифи на електроенергію

На українців чекають нові тарифи на електроенергію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:31

На українців чекають нові тарифи на електроенергію

Пропонуємо до обговорення:
Замість єдиного тарифу на всю країну з'являться десятки пропозицій - з різними умовами і цінами.

Дивися повний текст На українців чекають нові тарифи на електроенергію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82984
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:31

Почему люди устанавливают бойлеры, а генераторы эл.энергии нет?
sal
 
Повідомлень: 2677
З нами з: 25.03.16
Подякував: 374 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:38

Все сведется к единому тарифу для всех и скидках от него в зависимости от обьема потребления. Льгот для неимущих больше не будет. Больше потребляешь - меньше платишь.
agcsc
 
Повідомлень: 350
З нами з: 01.03.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:49

..если государство самоустранится (как ВСЕГДА и было в подобных ситуациях!!) от регулирования цены (не админ.ресурсом, но ПРЕДЛОЖЕНИЕМ устоявшейся цены на товар//услугу!!) до ФАКТИЧЕСКОГО рыночного регулирования цен на рынке и ВОЗНИКНОВЕНИЯ рынка как такового, - это будет просто Ж...ПА!! для БОЛЬШИНСТВА потребителей - треть//половина страны окажется без электрики!!!
maestro71
 
Повідомлень: 1845
З нами з: 09.09.11
Подякував: 148 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:52

Re: тарифи

  agcsc написав:Больше потребляешь - меньше платишь.

А сейчас наоборот. Кто чего недопонимает?..
sal
 
Повідомлень: 2677
З нами з: 25.03.16
Подякував: 374 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chieff і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Більшість українців вважає трудову міграцію катастрофою...
R2 » Чет 05 лип, 2018 09:23
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лип, 2018 09:24
heavensfeel
На українців чекають нові штрафи за парковку 1, 2
R2 » Сер 04 лип, 2018 10:38
12 621
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лип, 2018 23:40
Gastarbaiter
Підраховано, скільки українців зараз на заробітках
R2 » П'ят 15 чер, 2018 16:22
6 419
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лип, 2018 17:48
galex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57654)
05.07.2018 12:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.