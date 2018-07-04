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На українців чекають нові
тарифи на електроенергію

На українців чекають нові тарифи на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:39

  monomip написав:оце лажа...а людям в РЕС говорять: "Вибачте, але лінія приватна, ми вам не допоможимо". ...про це забудовник Вам не розповідатиме.


Похоже, это Вы ещё с газовым подключением не сталкивались. Там эти схемы с частными участками газопровода появились гораздо раньше. Более того, если в случае с электрикой, есть хотя бы теоретическая возможность скинуться жильцами и проложить от ТП рядом с частным чужим кабелем свой кабель, то в случае с газопроводом есть понятие "санитарная зона". Представьте к примеру, в нормативе написано - "при газопроводе с диаметром от 150 мм запрещается прокладывать другой газопровод ближе 10 м от него". Т.е. есть улица, допустим, шириной 15 м, какой-то ушлый товариСЧ (как правило, близкий к газовщикам), прямо по середине улицы прокладывает газопровод и всё - профит !! Поскольку от газопровода в обе стороны осталось по 7.5 м, то никто и никогда уже не сможет подвинуть его с этого участка и он становится монополистом. Захочет и поставит цену за подключение к его трубе в 10 000 грн, а захочет, то будет и 20 000, и даже 30 000 грн. Вот такие реалии нашей страны.
Мы часто здесь говорим о том, как народ грабит правительство, а мало кто представляет, как народ грабят вот такие товариСЧи-монополисты. Причём на всех уровнях, от коммуникаций до маршрутки, от базара до... короче, много их, мы уже привыкли и перестали даже замечать, считаем это нормой, вот что страшно.
Востаннє редагувалось LutsMan в Чет 05 лип, 2018 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:43

  sal написав:Почему люди устанавливают бойлеры, а генераторы эл.энергии нет?


Почему, устанавливают, те же солнечные батареи. Если считать по газу (генераторы на газу), то можно получить полностью автономную электроэнергию по 4 грн Квт.ч + инвестиции примерно 5 тыс$. Так что цена будет реально ниже этого значения.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:47

  maestro71 написав:..если государство самоустранится (как ВСЕГДА и было в подобных ситуациях!!) от регулирования цены (не админ.ресурсом, но ПРЕДЛОЖЕНИЕМ устоявшейся цены на товар//услугу!!) до ФАКТИЧЕСКОГО рыночного регулирования цен на рынке и ВОЗНИКНОВЕНИЯ рынка как такового, - это будет просто Ж...ПА!! для БОЛЬШИНСТВА потребителей - треть//половина страны окажется без электрики!!!


Почему? Люди наконец-то станут покупать светодиодные лампочки и энергосберегающую технику. Так как в цене работа не только инвестиции на технику, но и цена электроэнергии будет играть роль.

Думаю будет где-то 30-100 грн абонплата (ближе к 50-ти) за подключение к сети и плата поставщику за потребленную электроэнергию. Счетчик будет сертифицировать поставщик.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:58

  RomanTik написав:и зачем нужна еще одна прокладка между производителем и потребителем? кто-то верит что благодаря еще одному карману в который нужно что-то положить - снизится цена для конечного потребителя?

Потому что бабушка на бирже покупать электроэнергию не будет.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:04

  Вкладчик1234 написав:Конечно всякие ахметовы, бабаковы и суркисы сговорятся, заведут свои конторы, и поднимут тарифы. Конкурентов не допустят к кормушке.
В итоге потреблять будем меньше, а платить больше

Им не нужно ничего заводить. Все конторы уже их. Без работающего антимонопольного комитета рынок электроэнергии - это самоубийство.
Не замечали что когда заходишь на киевский рынок у торгашей на один и тот-же товар у всех одинаковые цены.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:05

Re: На українців чекають нові тарифи на електроенергію

  AlifeSoft написав:Почему? Люди наконец-то станут покупать светодиодные лампочки и энергосберегающую технику.


У меня несчастных 69 метров, давно все на светодиодных, кондиционера нет (хотя иногда это просто необходимость), и 300-350 грн отдай. Не все что в доме светодиодные лампочки, утюг как ни крути светодиодным не станет (кстати пользуемся им крайне редко) :) Да и в сравнении с отоплением как бы на электроэнергию ...., в общем как то не серьезно :lol:
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 05 лип, 2018 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:07

Re: На українців чекають нові тарифи на електроенергію

  AlifeSoft написав:Люди наконец-то станут
Вы не понимаете: монополист свою прибыль хочет получить в любом случае!!! Вы станете меньше потреблять, он в свою очередь тариф накрутит в РАЗЫ, и в результате цифры в Вашей платежке остануться теми же, независимо от объемов потребления.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:12

  Radon написав:
  AlifeSoft написав:Люди наконец-то станут
Вы не понимаете: монополист свою прибыль хочет получить в любом случае!!! Вы станете меньше потреблять, он в свою очередь тариф накрутит в РАЗЫ, и в результате цифры в Вашей платежке остануться теми же, независимо от объемов потребления.


Наверно таки да по наблюдению, чем больше я экономлю, почему то все больше плачу :) Особенно в отопительный сезон, ну утеплился я, ну все у меня класс, и половина батарей отключена, а похрен, вертикальная разводка разводит меня на деньги по полной :(
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:13

  AlifeSoft написав:Почему? Люди наконец-то станут покупать светодиодные лампочки и энергосберегающую технику. Так как в цене работа не только инвестиции на технику, но и цена электроэнергии будет играть роль.

Сейчас цена для промышленности в сравнении с населением не намного выше.
Если будет рынок цена для промышленности незначительно вырастет, а для населения в разы.
Потому как промышленность работает ровным графиком, легко прогнозируемая и сможет заключать договора непосредственно с производителями (иногда через своего выделенного поставщика электроэнергии). Население потребляет электроэнергию не ровным графиком и хуже всего прогнозируется, что повлечет за собой максимальные затраты, так как поставщики будут терять деньги влетая в небалансы и за привлечение маневренных мощностей.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:29

  Igorten написав:
  AlifeSoft написав:Почему? Люди наконец-то станут покупать светодиодные лампочки и энергосберегающую технику.


У меня несчастных 69 метров, давно все на светодиодных, кондиционера нет (хотя иногда это просто необходимость), и 300-350 грн отдай. Не все что в доме светодиодные лампочки, утюг как ни крути светодиодным не станет (кстати пользуемся им крайне редко) :) Да и в сравнении с отоплением как бы на электроэнергию ...., в общем как то не серьезно :lol:


Что значит отдай? Вы платите за товар/услугу с доставкой на дом несчастные 10 евро. Для Вас это деньги? Ну реально смешно.
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