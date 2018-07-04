На українців чекають нові тарифи на електроенергію

Додано: Чет 05 лип, 2018 19:39

monomip написав: оце лажа...а людям в РЕС говорять: "Вибачте, але лінія приватна, ми вам не допоможимо". ...про це забудовник Вам не розповідатиме. оце лажа...а людям в РЕС говорять: "Вибачте, але лінія приватна, ми вам не допоможимо". ...про це забудовник Вам не розповідатиме.

Похоже, это Вы ещё с газовым подключением не сталкивались. Там эти схемы с частными участками газопровода появились гораздо раньше. Более того, если в случае с электрикой, есть хотя бы теоретическая возможность скинуться жильцами и проложить от ТП рядом с частным чужим кабелем свой кабель, то в случае с газопроводом есть понятие "санитарная зона". Представьте к примеру, в нормативе написано - "при газопроводе с диаметром от 150 мм запрещается прокладывать другой газопровод ближе 10 м от него". Т.е. есть улица, допустим, шириной 15 м, какой-то ушлый товариСЧ (как правило, близкий к газовщикам), прямо по середине улицы прокладывает газопровод и всё - профит !! Поскольку от газопровода в обе стороны осталось по 7.5 м, тоуже не сможет подвинуть его с этого участка истановится. Захочет и поставит цену за подключение к его трубе в 10 000 грн, а захочет, то будет и 20 000, и даже 30 000 грн. Вот такие реалии нашей страны.Мы часто здесь говорим о том, как народ грабит правительство, а мало кто представляет, как народ грабят вот такие товариСЧи-монополисты. Причём на всех уровнях, от коммуникаций до маршрутки, от базара до... короче, много их, мы уже привыкли и перестали даже замечать, считаем это нормой, вот что страшно.