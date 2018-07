На українців чекають нові тарифи на електроенергію

Додано: Чет 05 лип, 2018 19:43

sal написав: Почему люди устанавливают бойлеры, а генераторы эл.энергии нет? Почему люди устанавливают бойлеры, а генераторы эл.энергии нет?



Почему, устанавливают, те же солнечные батареи. Если считать по газу (генераторы на газу), то можно получить полностью автономную электроэнергию по 4 грн Квт.ч + инвестиции примерно 5 тыс$. Так что цена будет реально ниже этого значения. Почему, устанавливают, те же солнечные батареи. Если считать по газу (генераторы на газу), то можно получить полностью автономную электроэнергию по 4 грн Квт.ч + инвестиции примерно 5 тыс$. Так что цена будет реально ниже этого значения.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda