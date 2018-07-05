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На українців чекають нові
тарифи на електроенергію

На українців чекають нові тарифи на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:47

Re: На українців чекають нові тарифи на електроенергію

Наконец отменят зеленый тариф.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:49

Re: На українців чекають нові тарифи на електроенергію

  AlifeSoft написав:Счетчик будет сертифицировать поставщик.

Глупость. Счетчик должен сертифицировать изготовитель и периодически (согласно паспорта устройства) сеть метрологических лоабораторий.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:49

  Viktor написав:Вы платите за товар/услугу с доставкой на дом несчастные 10 евро. Для Вас это деньги? Ну реально смешно.

вы раскажите нескольким милионам пенсионеров про то что 10 евро не деньги, а для них это почти 20% пенсии за которые надо продить 5-6 дней, но не уверен что их это расмешит...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:03

  BBC написав:Наконец отменят зеленый тариф.

Зеленый тариф не отменяют.
Он остается.
Государство несет ответственность за инвестиции в "зеленую" энергетику.
Создается новая гос. структура Гарантированный покупатель, который будет скупать всю "зеленую" электроэнергию по тарифу.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:04

Viktor Не зарекайся, все течет все меняется. У меня тут товарищ таксует, а "вчера" миллионер был долларовый. Эх молодо, зелено, думают жизнь это сказка ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:05

  cannabis_ua написав:
  BBC написав:Наконец отменят зеленый тариф.

Зеленый тариф не отменяют.
Он остается.
Государство несет ответственность за инвестиции в "зеленую" энергетику.
Создается новая гос. структура Гарантированный покупатель, который будет скупать всю "зеленую" электроэнергию по тарифу.

За чей счет банкет? С бюджета что ли доить будут?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:22

  Igorten написав:Наверно таки да по наблюдению, чем больше я экономлю, почему то все больше плачу :) Особенно в отопительный сезон, ну утеплился я, ну все у меня класс, и половина батарей отключена, а похрен, вертикальная разводка разводит меня на деньги по полной :(


С центральным отоплением нужно бороться не технически, а юридически. Просто грамотно не платить пока весь дом не отключат от отопления (что почти нереально, даже при 70% неплательщиков отопление дают и отключать не хотят). А дальше индивидуальное отопление, хоть на электрокотлах, хоть на кондиционерах.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:27

  BBC написав:За чей счет банкет? С бюджета что ли доить будут?


Госорганизации можно будет заставить покупать по зеленому тарифу. Конечно это с наших налогов, но налоги в Украине особо и не платят. А так хоть не разворуют, а в будущую энергетическую независимость инвестируют.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:36

Чтобы почувствовать себя настоящим европейцем надо платить по 20-40 центов за кВт. А пока мы, как узбеки, платим по 5. Мышебратья и то по 8 центов платят - надо догонять! :mrgreen:
warlamp
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