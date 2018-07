На українців чекають нові тарифи на електроенергію

Додано: Чет 05 лип, 2018 22:22

Igorten написав: Наверно таки да по наблюдению, чем больше я экономлю, почему то все больше плачу Особенно в отопительный сезон, ну утеплился я, ну все у меня класс, и половина батарей отключена, а похрен, вертикальная разводка разводит меня на деньги по полной



С центральным отоплением нужно бороться не технически, а юридически. Просто грамотно не платить пока весь дом не отключат от отопления (что почти нереально, даже при 70% неплательщиков отопление дают и отключать не хотят). А дальше индивидуальное отопление, хоть на электрокотлах, хоть на кондиционерах.

