На українців чекають нові тарифи на електроенергію
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agcsc написав:Все сведется к единому тарифу для всех и скидках от него в зависимости от обьема потребления. Льгот для неимущих больше не будет. Больше потребляешь - меньше платишь.
Была зима, несколько лет назад, когда в Киеве призывали всех к экономии электричества, даже рекламу на магазинах отключали ради экономии, на улицах освещение уменьшили, и даже свет несколько раз отключали. А теперь что, будут наоборот, высоким тарифом людей стимулировать электричество не экономить? Может, тогда лучше избыток продать на экспорт, за валюту, а тариф внутри страны не повышать? За электричеством снова потянутся другие тарифы, услуги в рост.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)