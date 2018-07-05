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На українців чекають нові
тарифи на електроенергію

На українців чекають нові тарифи на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 00:13

  agcsc написав:Все сведется к единому тарифу для всех и скидках от него в зависимости от обьема потребления. Льгот для неимущих больше не будет. Больше потребляешь - меньше платишь.

Была зима, несколько лет назад, когда в Киеве призывали всех к экономии электричества, даже рекламу на магазинах отключали ради экономии, на улицах освещение уменьшили, и даже свет несколько раз отключали. А теперь что, будут наоборот, высоким тарифом людей стимулировать электричество не экономить? Может, тогда лучше избыток продать на экспорт, за валюту, а тариф внутри страны не повышать? За электричеством снова потянутся другие тарифы, услуги в рост.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 00:22

  AlifeSoft написав:выгоднее будет вложится и поставить солнечные батареи и самому зарабатывать. Реально свой генератор на автогазе + аккумуляторный блок и будет не более 4 грн за Квт.ч

В многоэтажном доме на окне повесить солнечную батарею, и генератор с аккумулятором посреди кухни?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 01:24

  nittochca написав:В многоэтажном доме на окне повесить солнечную батарею, и генератор с аккумулятором посреди кухни?


Солнечные батареи вполне можно разместить на крыше. Можно долевым участием построить солнечную электростанцию и продавать государству по зеленому тарифу, а самим покупать относительно дешевую с угля.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:42

  AlifeSoft написав:
  nittochca написав:В многоэтажном доме на окне повесить солнечную батарею, и генератор с аккумулятором посреди кухни?


Солнечные батареи вполне можно разместить на крыше. Можно долевым участием построить солнечную электростанцию и продавать государству по зеленому тарифу, а самим покупать относительно дешевую с угля.


Ага, для начала попробуйте деньги со всех квартир в подъезде хотя бы на кодовый замок собрать, потом поговорим :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 08:03

  BBC написав:
  cannabis_ua написав:
  BBC написав:Наконец отменят зеленый тариф.

Зеленый тариф не отменяют.
Он остается.
Государство несет ответственность за инвестиции в "зеленую" энергетику.
Создается новая гос. структура Гарантированный покупатель, который будет скупать всю "зеленую" электроэнергию по тарифу.

За чей счет банкет? С бюджета что ли доить будут?

Разницу будет доплачивать НЭК Укренерго (тариф за диспетчеризацию, штрафы за небалансы...) и возможно Энергоатом (дешевая электроэнергия).
p.s.
Энергетику с бюджета не дотируют, уже давно. Тут перекрестное субсидирование.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:38

Re: значит

  Viktor написав:с доставкой на дом несчастные 10 евро. Для Вас это деньги? Ну реально смешно.

Мы зарабатываем и платим гривны.
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