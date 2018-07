На українців чекають нові тарифи на електроенергію

Додано: П'ят 06 лип, 2018 01:24

nittochca написав: В многоэтажном доме на окне повесить солнечную батарею, и генератор с аккумулятором посреди кухни?



Солнечные батареи вполне можно разместить на крыше. Можно долевым участием построить солнечную электростанцию и продавать государству по зеленому тарифу, а самим покупать относительно дешевую с угля.

