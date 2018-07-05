На українців чекають нові тарифи на електроенергію
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agcsc написав:Все сведется к единому тарифу для всех и скидках от него в зависимости от обьема потребления. Льгот для неимущих больше не будет. Больше потребляешь - меньше платишь.
Была зима, несколько лет назад, когда в Киеве призывали всех к экономии электричества, даже рекламу на магазинах отключали ради экономии, на улицах освещение уменьшили, и даже свет несколько раз отключали. А теперь что, будут наоборот, высоким тарифом людей стимулировать электричество не экономить? Может, тогда лучше избыток продать на экспорт, за валюту, а тариф внутри страны не повышать? За электричеством снова потянутся другие тарифы, услуги в рост.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Зеленый тариф не отменяют. Он остается. Государство несет ответственность за инвестиции в "зеленую" энергетику. Создается новая гос. структура Гарантированный покупатель, который будет скупать всю "зеленую" электроэнергию по тарифу.
За чей счет банкет? С бюджета что ли доить будут?
Разницу будет доплачивать НЭК Укренерго (тариф за диспетчеризацию, штрафы за небалансы...) и возможно Энергоатом (дешевая электроэнергия). p.s. Энергетику с бюджета не дотируют, уже давно. Тут перекрестное субсидирование.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
В многоэтажках в Киеве уже квартплата за содержание дома прыгнула сразу в 2 раза теперь будет 10+грн. с метра площади. Приготовьтесь Киевляне, скоро по всему городу тариф прыгнет высоко, и не только в Киеве. СПАСИБО ПРАВИТЕЛЬСТВУ !
т.е. к той цифре которая сейчас добавится цифра посредника. зачем мне как потребителю платить посреднику? так как половина обленерго принадлежит ахметову, то естественно и посредники тоже будут ахметова и прочей братии. просто наверху уже не знаю как содрать денег. придумывают какие-то рынки. какой может быть рынок когда на производство энергии практически монополия. каждый поставщик будет провода свои кидать на дом?