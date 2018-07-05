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На українців чекають нові
тарифи на електроенергію

На українців чекають нові тарифи на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:14

  1007qwert написав:В многоэтажках в Киеве уже квартплата за содержание дома прыгнула сразу в 2 раза теперь будет 10+грн. с метра площади. Приготовьтесь Киевляне, скоро по всему городу тариф прыгнет высоко, и не только в Киеве. СПАСИБО ПРАВИТЕЛЬСТВУ !

Так уже ж в 2017 г. повысили на 50%, что уже 2 раза? :shock: Наш мэр обещал что в этом году квартплата не будет расти, тоже лгал? А, это потому, что гривна наша самая стабильная валюта?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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