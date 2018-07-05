На українців чекають нові тарифи на електроенергію

1007qwert написав:
В многоэтажках в Киеве уже квартплата за содержание дома прыгнула сразу в 2 раза теперь будет 10+грн. с метра площади. Приготовьтесь Киевляне, скоро по всему городу тариф прыгнет высоко, и не только в Киеве. СПАСИБО ПРАВИТЕЛЬСТВУ !
Так уже ж в 2017 г. повысили на 50%, что уже 2 раза?
Наш мэр обещал что в этом году квартплата не будет расти, тоже лгал? А, это потому, что гривна наша самая стабильная валюта?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)