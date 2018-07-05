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На українців чекають нові
тарифи на електроенергію

На українців чекають нові тарифи на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:14

  1007qwert написав:В многоэтажках в Киеве уже квартплата за содержание дома прыгнула сразу в 2 раза теперь будет 10+грн. с метра площади. Приготовьтесь Киевляне, скоро по всему городу тариф прыгнет высоко, и не только в Киеве. СПАСИБО ПРАВИТЕЛЬСТВУ !

Так уже ж в 2017 г. повысили на 50%, что уже 2 раза? :shock: Наш мэр обещал что в этом году квартплата не будет расти, тоже лгал? А, это потому, что гривна наша самая стабильная валюта?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:41

  antikkristall написав:Ага, для начала попробуйте деньги со всех квартир в подъезде хотя бы на кодовый замок собрать, потом поговорим :)


Значит будут платить сколько скажут и не жужжать. В принципе как и сейчас.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:44

  azon написав:каждый поставщик будет провода свои кидать на дом?


Будет разделение на провайдера электроэнергии и поставщика. Провайдер будет обязан подавать энергию ВСЕХ поставщиков (энергетический нейтралитет), если он не будет этого делать - отзыв лицензии и штрафы, вплоть до банкротства.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:12

Re: разделение

  AlifeSoft написав:если он не будет этого делать - отзыв лицензии и штрафы, вплоть до банкротства

А потребителям ждать при свечах? пока суд да дело да банкротство
холодильник же разморозится
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:31

  AlifeSoft написав:
  nittochca написав:В многоэтажном доме на окне повесить солнечную батарею, и генератор с аккумулятором посреди кухни?


Солнечные батареи вполне можно разместить на крыше. Можно долевым участием построить солнечную электростанцию и продавать государству по зеленому тарифу, а самим покупать относительно дешевую с угля.

Если ваша электростанция не будет продавать э/э напрямую на рынок э/э (а для этого нужна как минимум лицензия, которой вам не видать), то э/э нужно будет продавать местному...энерго, но тогда вам изменят тариф на потребление электроэнергии (повысят до уровня вашего "зеленого" тарифа). Тариф повышают для того что-бы вы не перепродавали ...энерго его-же э/э по повышенному тарифу.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:44

  AlifeSoft написав:
  azon написав:каждый поставщик будет провода свои кидать на дом?


Будет разделение на провайдера электроэнергии и поставщика. Провайдер будет обязан подавать энергию ВСЕХ поставщиков (энергетический нейтралитет), если он не будет этого делать - отзыв лицензии и штрафы, вплоть до банкротства.

И что это дает?
Снизит цену на э/э? Нет, цена только выше будет.
Повысит качество услуг? Нет, в законе об этом ни слова.
Рынок - это наверное хорошо. Но когда население на мели, уместно ли его сейчас запускать?
А поставщиков в Киеве сейчас много?
Киевские электрические сети - Ахметова.
Сейчас активно пытаются продать электросети Киевэнерго. И угадайте кому? Первая буква А.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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  #<12345
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