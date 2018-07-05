На українців чекають нові тарифи на електроенергію

Так уже ж в 2017 г. повысили на 50%, что уже 2 раза? Наш мэр обещал что в этом году квартплата не будет расти, тоже лгал? А, это потому, что гривна наша самая стабильная валюта?
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:14
Так уже ж в 2017 г. повысили на 50%, что уже 2 раза? Наш мэр обещал что в этом году квартплата не будет расти, тоже лгал? А, это потому, что гривна наша самая стабильная валюта?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:41
Значит будут платить сколько скажут и не жужжать. В принципе как и сейчас.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:44
Будет разделение на провайдера электроэнергии и поставщика. Провайдер будет обязан подавать энергию ВСЕХ поставщиков (энергетический нейтралитет), если он не будет этого делать - отзыв лицензии и штрафы, вплоть до банкротства.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:12
Re: разделение
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:31
Если ваша электростанция не будет продавать э/э напрямую на рынок э/э (а для этого нужна как минимум лицензия, которой вам не видать), то э/э нужно будет продавать местному...энерго, но тогда вам изменят тариф на потребление электроэнергии (повысят до уровня вашего "зеленого" тарифа). Тариф повышают для того что-бы вы не перепродавали ...энерго его-же э/э по повышенному тарифу.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:44
И что это дает?
Снизит цену на э/э? Нет, цена только выше будет.
Повысит качество услуг? Нет, в законе об этом ни слова.
Рынок - это наверное хорошо. Но когда население на мели, уместно ли его сейчас запускать?
А поставщиков в Киеве сейчас много?
Киевские электрические сети - Ахметова.
Сейчас активно пытаются продать электросети Киевэнерго. И угадайте кому? Первая буква А.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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