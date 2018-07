На українців чекають нові тарифи на електроенергію

Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:41

antikkristall написав: Ага, для начала попробуйте деньги со всех квартир в подъезде хотя бы на кодовый замок собрать, потом поговорим Ага, для начала попробуйте деньги со всех квартир в подъезде хотя бы на кодовый замок собрать, потом поговорим



Значит будут платить сколько скажут и не жужжать. В принципе как и сейчас. Значит будут платить сколько скажут и не жужжать. В принципе как и сейчас.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda