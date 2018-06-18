Про це повідомляє прес-служба суду
Дивися повний текст У Києві збанкрутував готель «Либідь».
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Додано: Чет 05 лип, 2018 10:50
У Києві збанкрутував готель «Либідь»
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Дивися повний текст У Києві збанкрутував готель «Либідь».
Додано: Чет 05 лип, 2018 11:13
Кто то из чиновников рейдерский хахват проводит..... там только земля сотни миллионов стоит.
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