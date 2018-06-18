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У Києві збанкрутував
готель «Либідь»

У Києві збанкрутував готель «Либідь»
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:50

У Києві збанкрутував готель «Либідь»

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба суду

Дивися повний текст У Києві збанкрутував готель «Либідь».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:50

ООО с единственым сотрудником обанкротила "Лыбидь"
Moimir
 
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Кто то из чиновников рейдерский хахват проводит..... там только земля сотни миллионов стоит.
anton_gms
 
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