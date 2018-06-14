|
|
Іран погрожує заблокувати експорт нафти із Перської затоки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:59
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив командуючий Корпусу вартових ісламської революції Ізмаїл Ковсарі, повідомляє Reuters.
Дивися повний текст Іран погрожує заблокувати експорт нафти із Перської затоки
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82984
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:59
Привіт бензин по 35-40 грн в кінці року
-
megabrualdeath
-
-
- Повідомлень: 589
- З нами з: 09.09.15
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|93
|
|
|1
|83
|
|
|8
|461
|
Нед 17 чер, 2018 22:30
Cler