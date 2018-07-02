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Уряд створив Національний фонд,
який даватиме гранти на...

Уряд створив Національний фонд, який даватиме гранти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:26

Уряд створив Національний фонд, який даватиме гранти на...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні створено Національний фонд досліджень.

Дивися повний текст Уряд створив Національний фонд, який даватиме гранти на наукові дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:26

Супер, звучит обнадеживающе. Это единственный сегодня путь к повышению производительности
Moimir
 
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