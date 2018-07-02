В Україні створено Національний фонд досліджень.
Дивися повний текст Уряд створив Національний фонд, який даватиме гранти на наукові дослідження.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 11:26
Уряд створив Національний фонд, який даватиме гранти на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд створив Національний фонд, який даватиме гранти на наукові дослідження.
Додано: Чет 05 лип, 2018 11:26
Супер, звучит обнадеживающе. Это единственный сегодня путь к повышению производительности
Додано: Чет 05 лип, 2018 18:49
В теории так, но как бы на практике не оказалось, что это "инкубатор" для детей керманычей
Всё IMHO
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