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Кличко назвав остаточну дату
подорожчання проїзду в Києві

Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:07

Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Мер міста назвав це "вимушеними" заходами.

Дивися повний текст Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:08

Итого с 1,5 до 8 грн.
Где тут тот кто в этом видит одни плюсы?
Пусть расскажет что мы выигрываем и приплетет минималку.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:43

Я думаю стоит показать госпадину Виталию Кличко и Дмитрию Левченко, кто и за что должен платить прям 14 июля под зданием Мерии. Почему-то при убыточном предприятии стоит руководитель, который 2 года ничего кроме роста личного благосостояния не показал( при том сумма даже не миллион гривен, а гораздо больше).
yaroslavkiev
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:08

Я на его месте бы сделал проезд платным для всех (как в Европе). А социально незащищённым верстам населения выплачивал эквивалент проезда деньгами. Так было бы легче отследить наполнение бюджета киевпастранса и всевозможные распилы средств из госбюджета... abc :)
follet
 
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