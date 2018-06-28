Мер міста назвав це "вимушеними" заходами.
Дивися повний текст Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 12:07
Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві.
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:08
Итого с 1,5 до 8 грн.
Где тут тот кто в этом видит одни плюсы?
Пусть расскажет что мы выигрываем и приплетет минималку.
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:43
Я думаю стоит показать госпадину Виталию Кличко и Дмитрию Левченко, кто и за что должен платить прям 14 июля под зданием Мерии. Почему-то при убыточном предприятии стоит руководитель, который 2 года ничего кроме роста личного благосостояния не показал( при том сумма даже не миллион гривен, а гораздо больше).
Додано: Чет 05 лип, 2018 13:08
Я на его месте бы сделал проезд платным для всех (как в Европе). А социально незащищённым верстам населения выплачивал эквивалент проезда деньгами. Так было бы легче отследить наполнение бюджета киевпастранса и всевозможные распилы средств из госбюджета... abc :)
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