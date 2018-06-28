Мер міста назвав це "вимушеними" заходами.
Дивися повний текст Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 12:07
Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві.
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:08
Итого с 1,5 до 8 грн.
Где тут тот кто в этом видит одни плюсы?
Пусть расскажет что мы выигрываем и приплетет минималку.
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:43
Я думаю стоит показать госпадину Виталию Кличко и Дмитрию Левченко, кто и за что должен платить прям 14 июля под зданием Мерии. Почему-то при убыточном предприятии стоит руководитель, который 2 года ничего кроме роста личного благосостояния не показал( при том сумма даже не миллион гривен, а гораздо больше).
Додано: Чет 05 лип, 2018 13:08
Я на его месте бы сделал проезд платным для всех (как в Европе). А социально незащищённым верстам населения выплачивал эквивалент проезда деньгами. Так было бы легче отследить наполнение бюджета киевпастранса и всевозможные распилы средств из госбюджета... abc :)
Додано: Чет 05 лип, 2018 13:20
Так монетизацию и так собираются вводить
Додано: Чет 05 лип, 2018 13:21
Re: Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києв
Виталик, та вали ты уже в Германию
Додано: Чет 05 лип, 2018 13:46
Такого огромного количества льготников, как в Украине, нет во всех остальных странах мира вместе взятых. Бесплатный проезд нужно оставить только пенсионерам и другим нетрудоспособным лицам, чей доход меньше 2 тыс. гривен. А то многодетные мамаши с айфонами за проезд не платят, а роботяга на минималке оплачивает и айфон этой мамше и проезд ей и ее бесполезным "детям".nn
Додано: Чет 05 лип, 2018 13:59
Сравним стоимость проезда в Варшаве и Киеве по новому тарифу. Месячный билет без ограничения количества поездок на четыре вида транспорта (автобус-трамвай-троллейбус-метрополитен) будет стоить 1300 грн для физических и юридических лиц; 650 грн для студентов; 325 грн для учащихся.
В Варшаве месячный проезд на все виды городского транспорта стоит 110 злотых по нынешнему курсу 7.08 это 778 грн.
Выходит у нас сотрудники ком. транспорта будут получать зарплату выше чем Варшавские коллеги+подача качественного транспорта согласно графика.
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