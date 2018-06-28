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Кличко назвав остаточну дату
подорожчання проїзду в Києві

Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:07

Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Мер міста назвав це "вимушеними" заходами.

Дивися повний текст Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:08

Итого с 1,5 до 8 грн.
Где тут тот кто в этом видит одни плюсы?
Пусть расскажет что мы выигрываем и приплетет минималку.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:43

Я думаю стоит показать госпадину Виталию Кличко и Дмитрию Левченко, кто и за что должен платить прям 14 июля под зданием Мерии. Почему-то при убыточном предприятии стоит руководитель, который 2 года ничего кроме роста личного благосостояния не показал( при том сумма даже не миллион гривен, а гораздо больше).
yaroslavkiev
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:08

Я на его месте бы сделал проезд платным для всех (как в Европе). А социально незащищённым верстам населения выплачивал эквивалент проезда деньгами. Так было бы легче отследить наполнение бюджета киевпастранса и всевозможные распилы средств из госбюджета... abc :)
follet
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:18

работающие заплатят за всех льготников
шурец
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:20

  follet написав:Я на его месте бы сделал проезд платным для всех (как в Европе). А социально незащищённым верстам населения выплачивал эквивалент проезда деньгами. Так было бы легче отследить наполнение бюджета киевпастранса и всевозможные распилы средств из госбюджета... abc :)

Так монетизацию и так собираются вводить
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:21

Re: Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києв

Виталик, та вали ты уже в Германию
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:46

Такого огромного количества льготников, как в Украине, нет во всех остальных странах мира вместе взятых. Бесплатный проезд нужно оставить только пенсионерам и другим нетрудоспособным лицам, чей доход меньше 2 тыс. гривен. А то многодетные мамаши с айфонами за проезд не платят, а роботяга на минималке оплачивает и айфон этой мамше и проезд ей и ее бесполезным "детям".nn
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:59

Сравним стоимость проезда в Варшаве и Киеве по новому тарифу. Месячный билет без ограничения количества поездок на четыре вида транспорта (автобус-трамвай-троллейбус-метрополитен) будет стоить 1300 грн для физических и юридических лиц; 650 грн для студентов; 325 грн для учащихся.
В Варшаве месячный проезд на все виды городского транспорта стоит 110 злотых по нынешнему курсу 7.08 это 778 грн.
Выходит у нас сотрудники ком. транспорта будут получать зарплату выше чем Варшавские коллеги+подача качественного транспорта согласно графика.
yaroslavkiev
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