RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко назвав остаточну дату
подорожчання проїзду в Києві

Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:08

Re: кличко назвав

Муниципальный транспорт в столице ходит редко и совсем пустой. И кто в нем поедет аж за 8 гвн??
sal
 
Повідомлень: 2686
З нами з: 25.03.16
Подякував: 376 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:28

  sal написав:Муниципальный транспорт в столице совсем пустой

чего-чего??
Савченко Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1382
З нами з: 07.08.17
Подякував: 643 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві збанкрутував готель «Либідь»
R2 » Чет 05 лип, 2018 10:50
2 78
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лип, 2018 11:13
anton_gms
Експерт назвав методи боротьби з авто на єврономерах
R2 » Сер 04 лип, 2018 10:05
9 376
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лип, 2018 22:34
smarter77
Гройсман назвав ціну очищення банківської системи України
R2 » Сер 27 чер, 2018 14:35
5 199
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 чер, 2018 12:32
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.