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Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:08
Муниципальный транспорт в столице ходит редко и совсем пустой. И кто в нем поедет аж за 8 гвн??
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sal
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Додано: Чет 05 лип, 2018 16:28
sal написав:
Муниципальный транспорт в столице совсем пустой
чего-чего??
Савченко Так!
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antonivs3
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