Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві

чего-чего??
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:28
Савченко Так!
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:39
Не пишите бред
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:56
Faceless щас как раз поеду, потолкаюсь в пустом транспорте
Савченко Так!
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:47
... потому что все украинцы вымерзли, причем 3 раза.
Забавные вы, ей-ей, особенно когда такие сказки пишете.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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