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Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:28
sal написав:
Муниципальный транспорт в столице совсем пустой
чего-чего??
Савченко Так!
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Додано: Чет 05 лип, 2018 16:39
sal написав:
Муниципальный транспорт в столице ходит редко и совсем пустой. И кто в нем поедет аж за 8 гвн??
Не пишите бред
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Faceless
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Додано: Чет 05 лип, 2018 16:56
Faceless
щас как раз поеду, потолкаюсь в пустом транспорте
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: Чет 05 лип, 2018 17:47
sal написав:
Муниципальный транспорт в столице ходит редко и совсем пустой.
... потому что все украинцы вымерзли, причем 3 раза.
Забавные вы, ей-ей, особенно когда такие сказки пишете.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: Чет 05 лип, 2018 19:56
sal написав:
Муниципальный транспорт в столице ходит редко и совсем пустой. И кто в нем поедет аж за 8 гвн??
А какой будет выбор, если рядом будет стоять маршрутка за 10 грн ? Пешком ходить ? А зимой ?
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LutsMan
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Додано: Чет 05 лип, 2018 22:17
yaroslavkiev написав:
Я думаю стоит показать госпадину Виталию Кличко и Дмитрию Левченко, кто и за что должен платить прям 14 июля под зданием Мерии. Почему-то при убыточном предприятии стоит руководитель, который 2 года ничего кроме роста личного благосостояния не показал
( при том сумма даже не миллион гривен, а гораздо больше).
Застройщики Киева с вами не согласны. Особенно господин Микитась.
Кличко значительно увеличил благосостояние застройщиков Киева.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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cannabis_ua
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Додано: Чет 05 лип, 2018 22:18
Customer написав:
Такого огромного количества льготников, как в Украине, нет во всех остальных странах мира вместе взятых. Бесплатный проезд нужно оставить только пенсионерам и другим нетрудоспособным лицам, чей доход меньше 2 тыс. гривен. А то многодетные мамаши с айфонами за проезд не платят, а роботяга на минималке оплачивает и айфон этой мамше и проезд ей и ее бесполезным "детям".nn
А как же участники АТО?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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cannabis_ua
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Додано: Чет 05 лип, 2018 22:22
cannabis_ua написав: Customer написав:
Такого огромного количества льготников, как в Украине, нет во всех остальных странах мира вместе взятых. Бесплатный проезд нужно оставить только пенсионерам и другим нетрудоспособным лицам, чей доход меньше 2 тыс. гривен. А то многодетные мамаши с айфонами за проезд не платят, а роботяга на минималке оплачивает и айфон этой мамше и проезд ей и ее бесполезным "детям".nn
А как же участники АТО?
Все льготы должны быть монетизированы.А не махая корочкой "учасника АТО" кататься молодым быкам нашару. Именно не "корочкой" которую никто в маршрутке не проверяет фальшивая ли, настоящая ли. А выделить реальнуб сумму на презд адресно именно настоящим участникам боевых действий будет лучший выбор.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 08:45
antonivs3 написав:
поеду, потолкаюсь в пустом транспорте
В маршрутке потолкаетесь. а автобус-гармошку ждут упорно только пенсы
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 08:51
LutsMan написав:
рядом будет стоять маршрутка за 10 грн ? Пешком ходить ? А зимой
Маршрутки-богданы частные. Стоимость проезда в них никак не 4 грн. И они ждать приказа на повышение от Кличко не будут.
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