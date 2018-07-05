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Кличко назвав остаточну дату
подорожчання проїзду в Києві

Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:28

  sal написав:Муниципальный транспорт в столице совсем пустой

чего-чего??
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:39

  sal написав:Муниципальный транспорт в столице ходит редко и совсем пустой. И кто в нем поедет аж за 8 гвн??

Не пишите бред
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:56

Faceless щас как раз поеду, потолкаюсь в пустом транспорте :mrgreen:
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:47

  sal написав:Муниципальный транспорт в столице ходит редко и совсем пустой.


... потому что все украинцы вымерзли, причем 3 раза.

Забавные вы, ей-ей, особенно когда такие сказки пишете.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:56

  sal написав:Муниципальный транспорт в столице ходит редко и совсем пустой. И кто в нем поедет аж за 8 гвн??

А какой будет выбор, если рядом будет стоять маршрутка за 10 грн ? Пешком ходить ? А зимой ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:17

  yaroslavkiev написав:Я думаю стоит показать госпадину Виталию Кличко и Дмитрию Левченко, кто и за что должен платить прям 14 июля под зданием Мерии. Почему-то при убыточном предприятии стоит руководитель, который 2 года ничего кроме роста личного благосостояния не показал( при том сумма даже не миллион гривен, а гораздо больше).

Застройщики Киева с вами не согласны. Особенно господин Микитась.
Кличко значительно увеличил благосостояние застройщиков Киева.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:18

  Customer написав:Такого огромного количества льготников, как в Украине, нет во всех остальных странах мира вместе взятых. Бесплатный проезд нужно оставить только пенсионерам и другим нетрудоспособным лицам, чей доход меньше 2 тыс. гривен. А то многодетные мамаши с айфонами за проезд не платят, а роботяга на минималке оплачивает и айфон этой мамше и проезд ей и ее бесполезным "детям".nn

А как же участники АТО?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:22

  cannabis_ua написав:
  Customer написав:Такого огромного количества льготников, как в Украине, нет во всех остальных странах мира вместе взятых. Бесплатный проезд нужно оставить только пенсионерам и другим нетрудоспособным лицам, чей доход меньше 2 тыс. гривен. А то многодетные мамаши с айфонами за проезд не платят, а роботяга на минималке оплачивает и айфон этой мамше и проезд ей и ее бесполезным "детям".nn

А как же участники АТО?

Все льготы должны быть монетизированы.А не махая корочкой "учасника АТО" кататься молодым быкам нашару. Именно не "корочкой" которую никто в маршрутке не проверяет фальшивая ли, настоящая ли. А выделить реальнуб сумму на презд адресно именно настоящим участникам боевых действий будет лучший выбор.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 08:51

Re: выбор Кличко

  LutsMan написав:рядом будет стоять маршрутка за 10 грн ? Пешком ходить ? А зимой

Маршрутки-богданы частные. Стоимость проезда в них никак не 4 грн. И они ждать приказа на повышение от Кличко не будут.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:56

Re: Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києв

  sal написав:Муниципальный транспорт в столице ходит редко и совсем пустой.
Вот примерно так из-за поребрика и палятся "всезнающие" боты.
Во первых написана брехня, а во-вторых у нас не говорят "муниципальный" )))
Подолянин
 
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