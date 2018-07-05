Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві

Да там если разобраться то и не брехня. Если реально из транспорта выгнать тех кто катается нашару за счет других, то транспорт реально пустой. Если есть маршрутка где я могу еще и присесть то я не пойду в автобус или трамвай где я оплачиваю еще и за дармоедов, и меня еще и сгоняют с сиденья стыдя что я кому то чего то должен.
Особенно бесит то что у малого (13 лет) кондуктор требует свидетельство ученика, которое всегда валяется где то дома и я оплачиваю его проезд, а у пенсионеров никаких пенсионных не проверяют.