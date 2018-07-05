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Кличко назвав остаточну дату
подорожчання проїзду в Києві

Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:39

  Подолянин написав:
  sal написав:Муниципальный транспорт в столице ходит редко и совсем пустой.
Вот примерно так из-за поребрика и палятся "всезнающие" боты.
Во первых написана брехня, а во-вторых у нас не говорят "муниципальный" )))

Да там если разобраться то и не брехня. Если реально из транспорта выгнать тех кто катается нашару за счет других, то транспорт реально пустой. Если есть маршрутка где я могу еще и присесть то я не пойду в автобус или трамвай где я оплачиваю еще и за дармоедов, и меня еще и сгоняют с сиденья стыдя что я кому то чего то должен.
Особенно бесит то что у малого (13 лет) кондуктор требует свидетельство ученика, которое всегда валяется где то дома и я оплачиваю его проезд, а у пенсионеров никаких пенсионных не проверяют.
p_a_l
 
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