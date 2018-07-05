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Кличко назвав остаточну дату
подорожчання проїзду в Києві

Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:39

  Подолянин написав:
  sal написав:Муниципальный транспорт в столице ходит редко и совсем пустой.
Вот примерно так из-за поребрика и палятся "всезнающие" боты.
Во первых написана брехня, а во-вторых у нас не говорят "муниципальный" )))

Да там если разобраться то и не брехня. Если реально из транспорта выгнать тех кто катается нашару за счет других, то транспорт реально пустой. Если есть маршрутка где я могу еще и присесть то я не пойду в автобус или трамвай где я оплачиваю еще и за дармоедов, и меня еще и сгоняют с сиденья стыдя что я кому то чего то должен.
Особенно бесит то что у малого (13 лет) кондуктор требует свидетельство ученика, которое всегда валяется где то дома и я оплачиваю его проезд, а у пенсионеров никаких пенсионных не проверяют.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:30

  Подолянин написав:
  sal написав:Муниципальный транспорт в столице ходит редко и совсем пустой.
Вот примерно так из-за поребрика и палятся "всезнающие" боты.
Во первых написана брехня, а во-вторых у нас не говорят "муниципальный" )))

Если цена на автобус будет выше чем на маршрутку, то автобус юбудет пустым и график редким.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:39

  BBC написав:
  cannabis_ua написав:
  Customer написав:Такого огромного количества льготников, как в Украине, нет во всех остальных странах мира вместе взятых. Бесплатный проезд нужно оставить только пенсионерам и другим нетрудоспособным лицам, чей доход меньше 2 тыс. гривен. А то многодетные мамаши с айфонами за проезд не платят, а роботяга на минималке оплачивает и айфон этой мамше и проезд ей и ее бесполезным "детям".nn

А как же участники АТО?

Все льготы должны быть монетизированы.А не махая корочкой "учасника АТО" кататься молодым быкам нашару. Именно не "корочкой" которую никто в маршрутке не проверяет фальшивая ли, настоящая ли. А выделить реальнуб сумму на презд адресно именно настоящим участникам боевых действий будет лучший выбор.

Согласен
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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