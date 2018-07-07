Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві
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sal написав:Муниципальный транспорт в столице ходит редко и совсем пустой.
Вот примерно так из-за поребрика и палятся "всезнающие" боты. Во первых написана брехня, а во-вторых у нас не говорят "муниципальный" )))
Да там если разобраться то и не брехня. Если реально из транспорта выгнать тех кто катается нашару за счет других, то транспорт реально пустой. Если есть маршрутка где я могу еще и присесть то я не пойду в автобус или трамвай где я оплачиваю еще и за дармоедов, и меня еще и сгоняют с сиденья стыдя что я кому то чего то должен. Особенно бесит то что у малого (13 лет) кондуктор требует свидетельство ученика, которое всегда валяется где то дома и я оплачиваю его проезд, а у пенсионеров никаких пенсионных не проверяют.
Customer написав:Такого огромного количества льготников, как в Украине, нет во всех остальных странах мира вместе взятых. Бесплатный проезд нужно оставить только пенсионерам и другим нетрудоспособным лицам, чей доход меньше 2 тыс. гривен. А то многодетные мамаши с айфонами за проезд не платят, а роботяга на минималке оплачивает и айфон этой мамше и проезд ей и ее бесполезным "детям".nn
А как же участники АТО?
Все льготы должны быть монетизированы.А не махая корочкой "учасника АТО" кататься молодым быкам нашару. Именно не "корочкой" которую никто в маршрутке не проверяет фальшивая ли, настоящая ли. А выделить реальнуб сумму на презд адресно именно настоящим участникам боевых действий будет лучший выбор.
Согласен
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
BBC написав:Если цена на автобус будет выше чем на маршрутку, то автобус юбудет пустым и график редким.
Да. Но где такое есть? Если гор транспорт подорожает то и маршрутки сделают тоже самое. Я с пол-года пользовался маршруткой-автобусом №228. Для меня было открытием что автобус движется быстрее(!) маршруток и стоит дешевле (5 грн). При этом у него есть расписание и GPS. Так что если С УМОМ подойти то можно построить качественный сервис. Пусть будет дороже. Лично я за расписание и GPS готов платить. А если и кондишн будет и пустой салон...
sal написав:Муниципальный транспорт в столице ходит редко и совсем пустой. И кто в нем поедет аж за 8 гвн??
Думаете, маршрутки не подорожают? А вообще, Кличко устроил полный беспредел. От кого, а от него я точно такого не ожидал. На Троещине реконструкция стадиона превратилась в рубку немногочисленных оставшихся деревьев и все молчат! Пора выходить на улицы!