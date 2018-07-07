Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві

Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:39

Подолянин написав: sal написав: Муниципальный транспорт в столице ходит редко и совсем пустой. Муниципальный транспорт в столице ходит редко и совсем пустой. Вот примерно так из-за поребрика и палятся "всезнающие" боты.

Во первых написана брехня, а во-вторых у нас не говорят "муниципальный" ))) Вот примерно так из-за поребрика и палятся "всезнающие" боты.Во первых написана брехня, а во-вторых у нас не говорят "муниципальный" )))

Да там если разобраться то и не брехня. Если реально из транспорта выгнать тех кто катается нашару за счет других, то транспорт реально пустой. Если есть маршрутка где я могу еще и присесть то я не пойду в автобус или трамвай где я оплачиваю еще и за дармоедов, и меня еще и сгоняют с сиденья стыдя что я кому то чего то должен.Особенно бесит то что у малого (13 лет) кондуктор требует свидетельство ученика, которое всегда валяется где то дома и я оплачиваю его проезд, а у пенсионеров никаких пенсионных не проверяют.