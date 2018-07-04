Создавай свой идеальный депозит с помощью VTB Конструктор и получи за это Бонус к депозиту
Чтобы получить бонус, нужно отправить заявку через наш сайт перед размещением вклада. Для получения бонуса сумма вклада должна быть от 50 000 грн (или 1500$/1500 евро), срок — от 3 месяцев. Бонус можно получить, если у вас нет действующего вклада в ВТБ, или если предыдущий вклад закончился более 90 дней назад.
Максимальные ставки:
• Конструктор+, оформленный в отделении — 14,5% в грн, 4,25% в долларах, 2,5% в евро.
• Конструктор+, оформленный через интернет-банк — 15,0% в грн, 4,5% в долларах, 2,75% в евро.
Размер бонуса от «Минфина»:
• 3 месяца — +2% годовых
• 6 месяцев — +1,5%
• 9 месяцев — +1%
• 12 месяцев — +0,75%
Детали здесь:
«Бонус к депозиту»