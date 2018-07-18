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Бонус к депозиту!!!

Бонус к депозиту!!!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:28

Бонус к депозиту!!!

Создавай свой идеальный депозит с помощью VTB Конструктор и получи за это Бонус к депозиту

Чтобы получить бонус, нужно отправить заявку через наш сайт перед размещением вклада. Для получения бонуса сумма вклада должна быть от 50 000 грн (или 1500$/1500 евро), срок — от 3 месяцев. Бонус можно получить, если у вас нет действующего вклада в ВТБ, или если предыдущий вклад закончился более 90 дней назад.
Максимальные ставки:
• Конструктор+, оформленный в отделении — 14,5% в грн, 4,25% в долларах, 2,5% в евро.
• Конструктор+, оформленный через интернет-банк — 15,0% в грн, 4,5% в долларах, 2,75% в евро.
Размер бонуса от «Минфина»:
• 3 месяца — +2% годовых
• 6 месяцев — +1,5%
• 9 месяцев — +1%
• 12 месяцев — +0,75%

Детали здесь:
«Бонус к депозиту»
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:01

в каком не страшно банке?

Ірина_ Если честно, то депозиты штука опасная, как по мне....Вон Приват даже лопнул....в Каком лучше открыть? :shock:
BusterLink
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:10

  BusterLink написав:Ірина_ Если честно, то депозиты штука опасная, как по мне....Вон Приват даже лопнул....в Каком лучше открыть? :shock:

Приват живет и здравствует, вообще-то
Faceless
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