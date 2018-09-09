RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Бонус к депозиту!!!

Бонус к депозиту!!!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:28

Бонус к депозиту!!!

Создавай свой идеальный депозит с помощью VTB Конструктор и получи за это Бонус к депозиту

Чтобы получить бонус, нужно отправить заявку через наш сайт перед размещением вклада. Для получения бонуса сумма вклада должна быть от 50 000 грн (или 1500$/1500 евро), срок — от 3 месяцев. Бонус можно получить, если у вас нет действующего вклада в ВТБ, или если предыдущий вклад закончился более 90 дней назад.
Максимальные ставки:
• Конструктор+, оформленный в отделении — 14,5% в грн, 4,25% в долларах, 2,5% в евро.
• Конструктор+, оформленный через интернет-банк — 15,0% в грн, 4,5% в долларах, 2,75% в евро.
Размер бонуса от «Минфина»:
• 3 месяца — +2% годовых
• 6 месяцев — +1,5%
• 9 месяцев — +1%
• 12 месяцев — +0,75%

Детали здесь:
«Бонус к депозиту»
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 413
З нами з: 14.09.13
Подякував: 37 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:01

в каком не страшно банке?

Ірина_ Если честно, то депозиты штука опасная, как по мне....Вон Приват даже лопнул....в Каком лучше открыть? :shock:
BusterLink
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:10

  BusterLink написав:Ірина_ Если честно, то депозиты штука опасная, как по мне....Вон Приват даже лопнул....в Каком лучше открыть? :shock:

Приват живет и здравствует, вообще-то
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21843
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 4871 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 01:07

  BusterLink написав:Ірина_ Если честно, то депозиты штука опасная, как по мне....Вон Приват даже лопнул....в Каком лучше открыть? :shock:


Как это он лопнул?
Вон я карточку открывал полтора года назад, сказали что ничего за обслуживание снимать не будет.
В итоге карточкой все это время не пользовася и не активировал даже, а неделю назад на почте письмо о том, что я должен 1500 грн привату:)))) :D
joniannoxha
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 15.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 сер, 2018 15:42

joniannoxha особенно противны мелкие долги от таких БАНКОВ. Пишут, стращают. В письмах процент поднимают.
Наша семья просто и жестко забили на проценты ,долг мнимый.
kievsexintimdosug
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 сер, 2018 15:51

  *** написав:Наша семья просто и жестко забили на проценты

Как я люблю эти мессаджи от людей с 1 сообщением...
mustbe
 
Повідомлень: 693
З нами з: 27.12.17
Подякував: 32 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 сер, 2018 13:13

хто знає, яка страхова виплачує витрати по чеках? :?
arinadzumacuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 04:02

BusterLink Приват вроде бы не лопнул..я там как раз депозит открыла на полгода, чтобы немножко денег накопить
iryna_vinny
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 19.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2364)
10.09.2018 09:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.