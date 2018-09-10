|
|
|
Бонус к депозиту!!!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 05 лип, 2018 14:28
Создавай свой идеальный депозит с помощью VTB Конструктор и получи за это Бонус к депозиту
Чтобы получить бонус, нужно отправить заявку через наш сайт перед размещением вклада. Для получения бонуса сумма вклада должна быть от 50 000 грн (или 1500$/1500 евро), срок — от 3 месяцев. Бонус можно получить, если у вас нет действующего вклада в ВТБ, или если предыдущий вклад закончился более 90 дней назад.
Максимальные ставки:
• Конструктор+, оформленный в отделении — 14,5% в грн, 4,25% в долларах, 2,5% в евро.
• Конструктор+, оформленный через интернет-банк — 15,0% в грн, 4,5% в долларах, 2,75% в евро.
Размер бонуса от «Минфина»:
• 3 месяца — +2% годовых
• 6 месяцев — +1,5%
• 9 месяцев — +1%
• 12 месяцев — +0,75%
Детали здесь:«Бонус к депозиту»
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 413
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:01
Ірина_
Если честно, то депозиты штука опасная, как по мне....Вон Приват даже лопнул....в Каком лучше открыть?
-
BusterLink
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 19.07.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 19 лип, 2018 15:10
BusterLink написав:Ірина_
Если честно, то депозиты штука опасная, как по мне....Вон Приват даже лопнул....в Каком лучше открыть?
Приват живет и здравствует, вообще-то
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 21845
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1087 раз.
- Подякували: 4873 раз.
-
- Профіль
-
5
1
Додано: Суб 21 лип, 2018 01:07
BusterLink написав:Ірина_
Если честно, то депозиты штука опасная, как по мне....Вон Приват даже лопнул....в Каком лучше открыть?
Как это он лопнул?
Вон я карточку открывал полтора года назад, сказали что ничего за обслуживание снимать не будет.
В итоге карточкой все это время не пользовася и не активировал даже, а неделю назад на почте письмо о том, что я должен 1500 грн привату:))))
-
joniannoxha
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 15.07.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 сер, 2018 15:42
joniannoxha особенно противны мелкие долги от таких БАНКОВ. Пишут, стращают. В письмах процент поднимают.
Наша семья просто и жестко забили на проценты ,долг мнимый.
-
kievsexintimdosug
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 15.08.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 15 сер, 2018 15:51
*** написав:
Наша семья просто и жестко забили на проценты
Как я люблю эти мессаджи от людей с 1 сообщением...
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 698
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 вер, 2018 04:02
BusterLink Приват вроде бы не лопнул..я там как раз депозит открыла на полгода, чтобы немножко денег накопить
-
iryna_vinny
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 19.08.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 вер, 2018 08:14
На даний момент ці ставки не високі, навіть з урахуванням бонусів
-
Kibez
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 10.09.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|