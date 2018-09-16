Бонус к депозиту!!!

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BusterLink написав:Ірина_ Если честно, то депозиты штука опасная, как по мне....Вон Приват даже лопнул....в Каком лучше открыть?
Как это он лопнул? Вон я карточку открывал полтора года назад, сказали что ничего за обслуживание снимать не будет. В итоге карточкой все это время не пользовася и не активировал даже, а неделю назад на почте письмо о том, что я должен 1500 грн привату:))))