Бонус к депозиту!!!

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:21
Kibez
Могу сказать еще больше. Вкладывать в Украинскую банковскую систему с целью сбережения или тем более умножения денежных средств - ГЛУПО!!! а вернее равносильно ихнему воровству той же системой.
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777Алекс777
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