Бонус к депозиту!!!

Kibez
Могу сказать еще больше. Вкладывать в Украинскую банковскую систему с целью сбережения или тем более умножения денежных средств - ГЛУПО!!! а вернее равносильно ихнему воровству той же системой.
|
|
|
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:21
Kibez
Могу сказать еще больше. Вкладывать в Украинскую банковскую систему с целью сбережения или тем более умножения денежных средств - ГЛУПО!!! а вернее равносильно ихнему воровству той же системой.
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:40
Шановні читачі Finance.UA!
Нагадуємо, Вам про цікаві пропозиції нашої програми Бонус до депозитів, а також можливість виграти грошовий приз в 50 000 гривень серед ТОП банків.
З пов.Ірина
Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:45
Шановні читачі Finance.UA!
До програми “Бонус до депозиту” від finance.ua приєднався банк зі 100% іноземним капіталом – Агропросперіс банк.
Ознайомитися з процентними ставками і бонусами до депозитів всіх банків можна за посиланням
З пов.Ірина
|