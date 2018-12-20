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Бонус к депозиту!!!

Бонус к депозиту!!!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:21

Kibez
Могу сказать еще больше. Вкладывать в Украинскую банковскую систему с целью сбережения или тем более умножения денежных средств - ГЛУПО!!! а вернее равносильно ихнему воровству той же системой.
777Алекс777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:45

Шановні читачі Finance.UA!

До програми “Бонус до депозиту” від finance.ua приєднався банк зі 100% іноземним капіталом – Агропросперіс банк.

Ознайомитися з процентними ставками і бонусами до депозитів всіх банків можна за посиланням

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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:58

Шановні читачі Finance.UA!
Нам вдалося домовитися з багатьма банками, щоб ті платили читачам finance.ua більше – до +1,8% у гривні, і до +0,7% до вкладу в валюті.
Нагадуємо, Вам про цікаві пропозиції нашої програми Бонус до депозитів

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Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 496
З нами з: 14.09.13
Подякував: 41 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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