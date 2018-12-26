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Бонус к депозиту!!!

Бонус к депозиту!!!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1234>
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:21

Kibez
Могу сказать еще больше. Вкладывать в Украинскую банковскую систему с целью сбережения или тем более умножения денежных средств - ГЛУПО!!! а вернее равносильно ихнему воровству той же системой.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:45

Шановні читачі Finance.UA!

До програми “Бонус до депозиту” від finance.ua приєднався банк зі 100% іноземним капіталом – Агропросперіс банк.

Ознайомитися з процентними ставками і бонусами до депозитів всіх банків можна за посиланням

З пов.Ірина
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:58

Шановні читачі Finance.UA!
Нам вдалося домовитися з багатьма банками, щоб ті платили читачам finance.ua більше – до +1,8% у гривні, і до +0,7% до вкладу в валюті.
Нагадуємо, Вам про цікаві пропозиції нашої програми Бонус до депозитів

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:46

Re: Бонус к депозиту!!!

  Ірина_ написав:Нам вдалося домовитися з багатьма банками...

Даёшь Укрэксим !
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:50

Форвард Банк збільшує бонус до депозиту

mustbe поки ні)
А от Форвард Банк збільшив бонус до депозиту “Альтернативний”
Заповнити заявку на депозит і отримати бонус можна за посиланням

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:36

Промокодом от минфина никто не поделится? можно в личку.
потерпевший
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:55

потерпевший

в гілці по банках України їх десятки (шукайте в підписах дописувачів!)

Обслуговування в українських банках (гарне і погане)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:14

Re: Бонус к депозиту!!!

На страницах
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/confirm/
и
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/conditions/
немного разная информация по заполнению. Так что писать, если хочу бонус на карту Привата?
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:24

cheburek3

в Приват24 вибирайте свою картку і її реквізити

Усі послуги - Інфо - Мої реквізити

3ій пункт - https://prnt.sc/m08dxm

і отримаєте усе, що треба мінфіну

в сторінці підтвердження вказуйте картрахунок, після його введення появиться ще одне поле - Транзитний рахунок - туди впишете 2924...
також МФО, ЄДРПОУ і тд


PS Буквально согодні отримав виплату бонусу від Мінфіну по таких даних як вище - працює!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 3761
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:11

Re: Бонус к депозиту!!!

  greenozon написав:heburek3

в Приват24 вибирайте свою картку і її реквізити

Усі послуги - Інфо - Мої реквізити

3ій пункт - https://prnt.sc/m08dxm

і отримаєте усе, що треба мінфіну

в сторінці підтвердження вказуйте картрахунок, після його введення появиться ще одне поле - Транзитний рахунок - туди впишете 2924...
також МФО, ЄДРПОУ і тд


PS Буквально согодні отримав виплату бонусу від Мінфіну по таких даних як вище - працює!

Вот спасибо, уже вижу там со временем на той же странице появляются поля для транзитника и тд. А то открыл стр, а там почти нет реквизитов(
cheburek3
 
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