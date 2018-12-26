Kibez
Могу сказать еще больше. Вкладывать в Украинскую банковскую систему с целью сбережения или тем более умножения денежных средств - ГЛУПО!!! а вернее равносильно ихнему воровству той же системой.
|
|
|
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:21
Kibez
Могу сказать еще больше. Вкладывать в Украинскую банковскую систему с целью сбережения или тем более умножения денежных средств - ГЛУПО!!! а вернее равносильно ихнему воровству той же системой.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:45
Шановні читачі Finance.UA!
До програми “Бонус до депозиту” від finance.ua приєднався банк зі 100% іноземним капіталом – Агропросперіс банк.
Ознайомитися з процентними ставками і бонусами до депозитів всіх банків можна за посиланням
З пов.Ірина
Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:58
Шановні читачі Finance.UA!
Нам вдалося домовитися з багатьма банками, щоб ті платили читачам finance.ua більше – до +1,8% у гривні, і до +0,7% до вкладу в валюті.
Нагадуємо, Вам про цікаві пропозиції нашої програми Бонус до депозитів
З пов.Ірина
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:46
Re: Бонус к депозиту!!!
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:50
Форвард Банк збільшує бонус до депозиту
mustbe поки ні)
А от Форвард Банк збільшив бонус до депозиту “Альтернативний”
Заповнити заявку на депозит і отримати бонус можна за посиланням
З пов.Ірина
Додано: Сер 26 гру, 2018 23:55
потерпевший
в гілці по банках України їх десятки (шукайте в підписах дописувачів!)
Обслуговування в українських банках (гарне і погане)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:14
Re: Бонус к депозиту!!!
На страницах
и
немного разная информация по заполнению. Так что писать, если хочу бонус на карту Привата?
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:24
cheburek3
в Приват24 вибирайте свою картку і її реквізити
Усі послуги - Інфо - Мої реквізити
3ій пункт -
і отримаєте усе, що треба мінфіну
в сторінці підтвердження вказуйте картрахунок, після його введення появиться ще одне поле - Транзитний рахунок - туди впишете 2924...
також МФО, ЄДРПОУ і тд
PS Буквально согодні отримав виплату бонусу від Мінфіну по таких даних як вище - працює!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 27 гру, 2018 19:11
Re: Бонус к депозиту!!!
Вот спасибо, уже вижу там со временем на той же странице появляются поля для транзитника и тд. А то открыл стр, а там почти нет реквизитов(
|