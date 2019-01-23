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Бонус к депозиту!!!

Бонус к депозиту!!!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12345>
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:18

Re: Бонус к депозиту!!!

Интересная фишка, только не совсем понятно как это будет работать на деле.
Genicent
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:51

Шановні користувачі форуму!

Нагадуємо, що на нашому порталі Finance.UA користується надзвичайною популярністю наша програма Бонус до депозитів

Є бонуси не лише в гривні, але в доларах США та євро!

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 18:03

Ірина_
26.12.18. оформил депозит в Форварде и зарегистрировался на бонус. Когда могут начислить бонус?
i-botanik
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:06

Re: Бонус к депозиту!!!

  Ірина_ написав:Нам вдалося домовитися з багатьма банками, щоб ті платили читачам finance.ua більше
Это очень хорошо, уже хочу воспользоваться ( ПУМБ ) . А вот с Альфа банком нет договоренности?
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:28

Re: Бонус к депозиту!!!

  i-botanik написав:Когда могут начислить бонус?

Якщо пройшли перевірку по своїй заявці - то через 32 дні по вказаним вами реквізитам буде зараховано бонус від Мінфіну
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:08

protefiks1959 На жаль, акція із Альфа-Банком закінчена.

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:17

Re: Бонус к депозиту!!!

  i-botanik написав:Когда могут начислить бонус?


якщо дуже детально то так - http://prntscr.com/m6z0ng
:)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:09

Ірина_ Дякую! Идьом в ПУМБу!!!
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
protefiks1959
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:05

  Faceless написав:
  BusterLink написав:Ірина_ Если честно, то депозиты штука опасная, как по мне....Вон Приват даже лопнул....в Каком лучше открыть? :shock:

Приват живет и здравствует, вообще-то

Он перешел просто из частных рук к государству, а его политика не изменилась
albert83
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:41

Re: Бонус к депозиту!!!

Делала заявку где-то 10 числа декабря для депозита в ПУМБ. Двадцатого оформила - сегодня выплатили вознаграждение на карту Привата, как указала. Да еще и личный промокод дали ).

"Поделитесь промо-кодом с другом и получите по +50 гривен.
Когда ваш друг укажет этот промо-код при размещении заявки на «Бонус к депозитам», то и он, и вы гарантированно получите вознаграждение".

Так что если кому-то интересно, пишите в ЛС ). Мне понравилось ))).
Hella
 
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