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Бонус к депозиту!!!

Бонус к депозиту!!!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:08

  Hella написав:Делала заявку где-то 10 числа декабря для депозита в ПУМБ. Двадцатого оформила - сегодня выплатили вознаграждение на карту Привата, как указала. Да еще и личный промокод дали ).

"Поделитесь промо-кодом с другом и получите по +50 гривен.
Когда ваш друг укажет этот промо-код при размещении заявки на «Бонус к депозитам», то и он, и вы гарантированно получите вознаграждение".

Так что если кому-то интересно, пишите в ЛС ). Мне понравилось ))).

поставьте в промокод в подпись
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:38

У програму бонус до депозиту додався новий банк

Шановні користувачі форуму!

Нагадуємо, що на нашому порталі Finance.UA користується надзвичайною популярністю наша програма Бонус до депозитів.
У програму бонус до депозиту додався новий банк – Банк Січ з депозитом “Скарбниця” і “Скарбниця+”.

Є бонуси не лише в гривні, але в доларах США та євро!

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:56

оформил депозит в Форвард банке 26 декабря. 18 января получил бонус. Для потенциальных получателей бонуса: на карту для выплат привата зачислили без комиссии, при зачислении на "депозитную" карту Форварда комиссия была списана.
i-botanik
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:04

  vollena71 написав:
  Hella написав:Делала заявку где-то 10 числа декабря для депозита в ПУМБ. Двадцатого оформила - сегодня выплатили вознаграждение на карту Привата, как указала. Да еще и личный промокод дали ).

"Поделитесь промо-кодом с другом и получите по +50 гривен.
Когда ваш друг укажет этот промо-код при размещении заявки на «Бонус к депозитам», то и он, и вы гарантированно получите вознаграждение".

Так что если кому-то интересно, пишите в ЛС ). Мне понравилось ))).

поставьте в промокод в подпись



NOGLF1W
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:57

Re: Бонус к депозиту!!!

Камрады,
посоветуйте банк для депозита и карточки кредитной?
Основная валюта_ гривна, но еще нужна валютная карточка с возможностью зачисления/списания USD.
Спасибо за ответы!
bond_2019
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:56

bond_2019 Альфа банк мне нравится и по гривне и доллар США
Alex 777
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:33

Alex 777

Влучно, з першого посту і в бан, не довго попіарив банк загарбника. Та й що в нього позитивного?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:39

Re: Бонус к депозиту!!!

  Ірина_ написав:Є бонуси не лише в гривні, але в доларах США та євро!

З пов.Ірина


Ірина, виплата теж в валюті? :)
до речі, закиньте там ідею мінфіну, буде бомба
(хоча SWIFT зжере більше ніж сам бонус...)
але що не зробиш заради реклами"!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:18

greenozon згідно офіційних правил акції "Бонус до депозиту", а саме:
"п.п.2.3. Если Участник открыл в период действия Акции более одного депозита в одном банке, предложения которого размещены на сайте Акции (в том числе на разные суммы/валюты, на одинаковые суммы, на разные типы депозитов), то акционное вознаграждение начисляется на все вклады по отдельности (по вкладам в иностранной валюте в расчет берется гривневый эквивалент на дату размещения).

Выплата акционного вознаграждения осуществляется в гривнах за каждый депозит, который участвует в Акции."

Наразі, питання щодо виплати винагород у валюті не розглядається, але дякуємо за активну участь та рекомендації. :wink:

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:48

  bond_2019 написав:Камрады,
посоветуйте банк для депозита и карточки кредитной?
Основная валюта_ гривна, но еще нужна валютная карточка с возможностью зачисления/списания USD.
Спасибо за ответы!

Пользуюсь ПроКредитом, но депозит там минимум на год и от 100 тыс, зато под 17,5%, и проценты ежемесячно капают на счет. Абонплата 165 грн в мес за гривневый счет, и еще дополнительно 85 грн за долларовый. Сберегательный счет для гривны 11%, для бакса 1,5%. В принципе, всем доволен, интернет-банкинг нормальный, карта Visa payWave.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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