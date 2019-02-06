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Бонус к депозиту!!!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:08
Hella написав:
Делала заявку где-то 10 числа декабря для депозита в ПУМБ. Двадцатого оформила - сегодня выплатили вознаграждение на карту Привата, как указала. Да еще и личный промокод дали ).
"Поделитесь промо-кодом с другом и получите по +50 гривен.
Когда ваш друг укажет этот промо-код при размещении заявки на «Бонус к депозитам», то и он, и вы гарантированно получите вознаграждение".
Так что если кому-то интересно, пишите в ЛС ). Мне понравилось ))).
поставьте в промокод в подпись
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:38
Шановні користувачі форуму!
Нагадуємо, що на нашому порталі Finance.UA користується надзвичайною популярністю наша програма Бонус до депозитів
.
У програму бонус до депозиту додався новий банк – Банк Січ
з депозитом “Скарбниця” і “Скарбниця+”.
Є бонуси не лише в гривні, але в доларах США та євро!
З пов.Ірина
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Ірина_
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Додано: Пон 28 січ, 2019 11:56
оформил депозит в Форвард банке 26 декабря. 18 января получил бонус. Для потенциальных получателей бонуса: на карту для выплат привата зачислили без комиссии, при зачислении на "депозитную" карту Форварда комиссия была списана.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 12:04
vollena71 написав: Hella написав:
Делала заявку где-то 10 числа декабря для депозита в ПУМБ. Двадцатого оформила - сегодня выплатили вознаграждение на карту Привата, как указала. Да еще и личный промокод дали ).
"Поделитесь промо-кодом с другом и получите по +50 гривен.
Когда ваш друг укажет этот промо-код при размещении заявки на «Бонус к депозитам», то и он, и вы гарантированно получите вознаграждение".
Так что если кому-то интересно, пишите в ЛС ). Мне понравилось ))).
поставьте в промокод в подпись
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Hella
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Додано: Пон 04 лют, 2019 15:57
Камрады,
посоветуйте банк для депозита и карточки кредитной?
Основная валюта_ гривна, но еще нужна валютная карточка с возможностью зачисления/списания USD.
Спасибо за ответы!
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:56
bond_2019 Альфа банк мне нравится и по гривне и доллар США
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Alex 777
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Додано: Сер 06 лют, 2019 15:33
Alex 777
Влучно, з першого посту і в бан, не довго попіарив банк загарбника. Та й що в нього позитивного?
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Додано: Сер 06 лют, 2019 15:39
Ірина_ написав:
Є бонуси не лише в гривні, але в доларах США та євро!
З пов.Ірина
Ірина, виплата теж в валюті?
до речі, закиньте там ідею мінфіну, буде бомба
(хоча SWIFT зжере більше ніж сам бонус...)
але що не зробиш заради реклами"!
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greenozon
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Додано: Сер 06 лют, 2019 17:18
greenozon
згідно офіційних правил акції "Бонус до депозиту", а саме:
"п.п.2.3. Если Участник открыл в период действия Акции более одного депозита в одном банке, предложения которого размещены на сайте Акции (в том числе на разные суммы/валюты, на одинаковые суммы, на разные типы депозитов), то акционное вознаграждение начисляется на все вклады по отдельности (по вкладам в иностранной валюте в расчет берется гривневый эквивалент на дату размещения).
Выплата акционного вознаграждения осуществляется в гривнах за каждый депозит, который участвует в Акции."
Наразі, питання щодо виплати винагород у валюті не розглядається, але дякуємо за активну участь та рекомендації.
З пов.Ірина
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Ірина_
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Додано: Чет 07 лют, 2019 00:48
bond_2019 написав:
Камрады,
посоветуйте банк для депозита и карточки кредитной?
Основная валюта_ гривна, но еще нужна валютная карточка с возможностью зачисления/списания USD.
Спасибо за ответы!
Пользуюсь ПроКредитом, но депозит там минимум на год и от 100 тыс, зато под 17,5%, и проценты ежемесячно капают на счет. Абонплата 165 грн в мес за гривневый счет, и еще дополнительно 85 грн за долларовый. Сберегательный счет для гривны 11%, для бакса 1,5%. В принципе, всем доволен, интернет-банкинг нормальный, карта Visa payWave.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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