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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 07 лют, 2019 22:15
Re: Бонус к депозиту!!!
какие реквизиты указывать для карточки аваля? 2625 или который в кабинете указан?
Додано: Пон 11 лют, 2019 09:49
З 1 березня з бонусних виплат утримуватимуться податки.
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Додано: Пон 11 лют, 2019 10:00
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 14 лют, 2019 20:17
Re: Бонус к депозиту!!!
Делала заявку где-то 17 января для депозита в ПУМБ. Сегодня получила бонус! Пока без отчисления налогов, снята только комиссия. СПАСИБО форуму FINANCE.UA за полезную информацию.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:10
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