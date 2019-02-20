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Бонус к депозиту!!!

Бонус к депозиту!!!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:15

Re: Бонус к депозиту!!!

какие реквизиты указывать для карточки аваля? 2625 или который в кабинете указан?
Shiller
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:49

З 1 березня з бонусних виплат утримуватимуться податки.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:00

  Людина з вулиці написав:З 1 березня з бонусних виплат утримуватимуться податки.

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:17

Re: Бонус к депозиту!!!

Делала заявку где-то 17 января для депозита в ПУМБ. Сегодня получила бонус! Пока без отчисления налогов, снята только комиссия. СПАСИБО форуму FINANCE.UA за полезную информацию.
martin56
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:10

Акция «Двойные бонусы» по банку Альянс-https://minfin.com.ua/deposits/bonus/uah/alyans_bank_oschadnyy_oschadnyy_i_kapitalnyy_uah/?/#cta-steps
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larnic
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:16

А в монобанк депозит кто-то уже ложил? Просто интересно насколько ему можно доверять.
Spasichnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:12

  Spasichnik написав:А в монобанк депозит кто-то уже ложил? Просто интересно насколько ему можно доверять.

Как всем, кроме Ощада, - до фонда
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:44

Re: Бонус к депозиту!!!

Ура, товарисчи! Бонус за вход в ПУМБу выплатили на приваткарту! А тут и акция на ПУМБу закончилась... :mrgreen:
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:06

Получила бонус за 2 депозита, один в Пумбе от 16.01, второй в Глобусе от 24.01, бонус поступил на карту ПриватБанка 14.02

Делюсь промо-кодом (+50грн)

3X6TU94

Необходимо ввести промо-код в поле «Промокод» при заполнении заявки на участие в программе «Бонус к депозитам»

http://minfin.com.ua/deposits/bonus/

Когда выплачивается вознаграждение за промо-код?
"Вашим друзьям мы перечислим вознаграждение за промокод, когда будем выплачивать им бонус к депозиту."
newuser
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:12

на сторінці форварда сказано, що не приймають участь депо "Клиентов, которые ранее размещали вклад в Forward Bank".

Тобто, якщо я хоч раз відкривав депо у форварді, то розраховувати на участь у акції з бонусами до депозитів не можу? :cry:
casper12
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