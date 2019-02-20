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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 07 лют, 2019 22:15
Re: Бонус к депозиту!!!
какие реквизиты указывать для карточки аваля? 2625 или который в кабинете указан?
Додано: Пон 11 лют, 2019 09:49
З 1 березня з бонусних виплат утримуватимуться податки.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Пон 11 лют, 2019 10:00
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 14 лют, 2019 20:17
Re: Бонус к депозиту!!!
Делала заявку где-то 17 января для депозита в ПУМБ. Сегодня получила бонус! Пока без отчисления налогов, снята только комиссия. СПАСИБО форуму FINANCE.UA за полезную информацию.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:10
Акция «Двойные бонусы» по банку Альянс-
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество
Додано: Нед 17 лют, 2019 18:16
А в монобанк депозит кто-то уже ложил? Просто интересно насколько ему можно доверять.
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:12
Как всем, кроме Ощада, - до фонда
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:44
Re: Бонус к депозиту!!!
Ура, товарисчи! Бонус за вход в ПУМБу выплатили на приваткарту! А тут и акция на ПУМБу закончилась...
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
Додано: Пон 18 лют, 2019 20:06
Получила бонус за 2 депозита, один в Пумбе от 16.01, второй в Глобусе от 24.01, бонус поступил на карту ПриватБанка 14.02
Делюсь промо-кодом (+50грн)
3X6TU94
Необходимо ввести промо-код в поле «Промокод» при заполнении заявки на участие в программе «Бонус к депозитам»
Когда выплачивается вознаграждение за промо-код?
"Вашим друзьям мы перечислим вознаграждение за промокод, когда будем выплачивать им бонус к депозиту."
Додано: Сер 20 лют, 2019 21:12
на сторінці форварда сказано, що не приймають участь депо "Клиентов, которые ранее размещали вклад в Forward Bank".
Тобто, якщо я хоч раз відкривав депо у форварді, то розраховувати на участь у акції з бонусами до депозитів не можу?
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