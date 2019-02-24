casper12
так
таку умову час від часу виставляють банки, що набрали потрібний депо-портфель і зараз не зацікавлені в виплаті (залученні) грошей
але ці умови час від часу міняються
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 20 лют, 2019 21:25
casper12
так
таку умову час від часу виставляють банки, що набрали потрібний депо-портфель і зараз не зацікавлені в виплаті (залученні) грошей
але ці умови час від часу міняються
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:30
Re: Бонус к депозиту!!!
прошу пораду досвідчених форумчан: куди краще заходити з депозитом (банк) і який саме депозит (з поповненням, з капіталізацією, з дострок.зняттям) ???
Відповіді- тримай у трилітровій (банці) будуть сприйняті не дуже позитивно
Наперед вдячний за консультацію!
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:38
Шановний a_rebel, на нашому порталі Finance.UA користується надзвичайною популярністю наша програма
Бонус до депозитів
Є бонуси не лише в гривні, але в доларах США та євро! Зберігайте свої гроші з додатковим доходом!
З пов.Ірина
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:42
Ірина, то ж куди мені звернутись за порадою ??? бо зовсім загубився по гілках форуму
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:43
a_rebel прямо за посиланням - Бонус до депозитів
З пов.Ірина
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:53
Дякую, прогляну обов"язково !
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:58
Re: Бонус к депозиту!!!
В ОТП також +2,5% до основного розміру депозиту при умові розміщення депозиту в otpsmart. В сумі виходить 11,5% річних.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:56
Я понимаю такой процент к валюте, но в гривнах положит только альтернативный человек.
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