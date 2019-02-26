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Бонус к депозиту!!!

Бонус к депозиту!!!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:25

casper12

так

таку умову час від часу виставляють банки, що набрали потрібний депо-портфель і зараз не зацікавлені в виплаті (залученні) грошей

але ці умови час від часу міняються
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:30

Re: Бонус к депозиту!!!

прошу пораду досвідчених форумчан: куди краще заходити з депозитом (банк) і який саме депозит (з поповненням, з капіталізацією, з дострок.зняттям) ???
Відповіді- тримай у трилітровій (банці) будуть сприйняті не дуже позитивно :)
Наперед вдячний за консультацію!
a_rebel
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:38

Шановний a_rebel, на нашому порталі Finance.UA користується надзвичайною популярністю наша програма

Бонус до депозитів

Є бонуси не лише в гривні, але в доларах США та євро! Зберігайте свої гроші з додатковим доходом!

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:42

Ірина, то ж куди мені звернутись за порадою ??? бо зовсім загубився по гілках форуму :)
a_rebel
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:43

a_rebel прямо за посиланням - Бонус до депозитів :)

https://clip2net.com/s/3ZXLkAS - будуть виникати запитання, звертайтеся!

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:53

  Ірина_ написав:a_rebel прямо за посиланням - Бонус до депозитів :)

https://clip2net.com/s/3ZXLkAS - будуть виникати запитання, звертайтеся!

З пов.Ірина

Дякую, прогляну обов"язково !
a_rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:58

Re: Бонус к депозиту!!!

В ОТП також +2,5% до основного розміру депозиту при умові розміщення депозиту в otpsmart. В сумі виходить 11,5% річних.
zapola
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:56

  zapola написав:В ОТП також +2,5% до основного розміру депозиту при умові розміщення депозиту в otpsmart. В сумі виходить 11,5% річних.

Я понимаю такой процент к валюте, но в гривнах положит только альтернативный человек.
Промокод от Минфина и Finans.ua E7PVOOG При заявке на депозит дарится 50 грн.
Лагуна
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 15:28

Лагуна В валюте суммарно три с половиной процента.
zapola
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 10:43

Как Вы думаете ПРИВАТу можно доверить депозит??? Каковы риски в этом году??
vldf
 
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  #<1 ... 5678>
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