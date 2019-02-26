Бонус к депозиту!!!

vldf
В межах 200 тис. - можна.
Питання - чи треба, оскільки ставки не супер.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 26 лют, 2019 10:56
vldf
В межах 200 тис. - можна.
Питання - чи треба, оскільки ставки не супер.
Додано: Вів 26 лют, 2019 11:04
vldf
В Приваті одні з найгірших (найнижчих) ставок по валюті (долар) а євро взагалі курям на сміх
саме цікаве що це давно декларувалось банком на найвищому рівні (Галина Пахачук)
їх мета - вигнати людей із валютних депозитів
відповідно тримати там - це дивно.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 26 лют, 2019 13:48
vldf Моє особисте ставлення до Привату, мабуть, суб'єктивне. Але був певний момент, коли я закрила усі рахунки, які там були, зокрема і рахунок приватної особи-підприємця.
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