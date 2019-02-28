Бонус к депозиту!!!

Есть подозрение, что они не выплачивают бонус с некоторой суммы.
Значит, открыл 2 депозита с разницей в несколько дней, по первому выплата пришла, по второму нет. Уже полмесяца добиваюсь, ответа нет. С операторов, которые отвечают ничего не добьешься, каждый раз ссылаются на мутную бухгалтерию, узнаем-выясним и все.. Т.е. 32 дня прошло и + полмесяца.
Как-то в отделении мужчина шумел по аналогичному поводу, не сильно придал значения, оказывается это не случайность, а закономерность.
Может подскажет кто, куда правильно написать жалобу, чтобы с этой конторой разобрались? Складывается впечатление, что это бардак-контора.