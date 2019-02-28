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Бонус к депозиту!!!

Бонус к депозиту!!!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 12:54

Re: Бонус к депозиту!!!

Есть подозрение, что они не выплачивают бонус с некоторой суммы.
Значит, открыл 2 депозита с разницей в несколько дней, по первому выплата пришла, по второму нет. Уже полмесяца добиваюсь, ответа нет. С операторов, которые отвечают ничего не добьешься, каждый раз ссылаются на мутную бухгалтерию, узнаем-выясним и все.. Т.е. 32 дня прошло и + полмесяца.
Как-то в отделении мужчина шумел по аналогичному поводу, не сильно придал значения, оказывается это не случайность, а закономерность.

Может подскажет кто, куда правильно написать жалобу, чтобы с этой конторой разобрались? Складывается впечатление, что это бардак-контора.
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